Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo após alta do PIB acima do esperado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo após registrar um crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Segundo a consultoria Austin Ratings, o país ultrapassou o Canadá e a Rússia, para ocupar a nona posição do ranking, com um PIB de US$ 2,17 trilhões no ano passado.

A entidade fez a pesquisa com base nos dados preliminares de PIBs em valores correntes que foram divulgados por 54 países. Em 2022, o Brasil foi a 11ª maior economia do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

continua após o anúncio

Os Estados Unidos continuam liderando o ranking (PIB de US$ 26,9 trilhões), seguido por China (US$ 17,7 trilhões), Alemanha (US$ 4,4 trilhões) e Japão (US$ 4,2 trilhões) e Índia (US$ 3,7 trilhões). >>> "Crescemos bem mais do que o previsto e vamos continuar trabalhando", diz Lula após divulgação do PIB de 2023

Na sexta posição ficou o Reino Unido (US$ 3,3 trilhões). A França (US$ 3 trilhões) apareceu na sétima colocação, seguida pela Itália (US$ 2,18 trilhões). O Brasil ficou em nono e o Canadá em décimo (US$ 2,17 trilhões).

continua após o anúncio

Além do Brasil, o país latino-americano mais próximo da lista de maiores economias do mundo é o México, na 12ª posição, com um PIB de US$ 1,81 trilhão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: