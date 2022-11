Reação inicial do mercado não inviabiliza Haddad de assumir Fazenda, avalia entorno de Lula

Pessoas próximas a Lula afirmam que reação se deu mais pelo que Haddad não disse do que pelo que disse no encontro na Febraban, o que, na visão destes interlocutores, não é ruim edit

247 - A reação inicial ruim do mercado ao almoço do ex-ministro Fernando Haddad (PT) com banqueiros na sexta-feira (25) não inviabiliza o nome do petista para assumir o Ministério da Fazenda no futuro governo Lula (PT), segundo avaliação do entorno do presidente eleito, informa o Estadão.

Pessoas próximas a Lula afirmaram ao jornal que a reação se deu mais pelo que Haddad não disse do que pelo que ele disse no encontro na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) , o que não é algo ruim, na visão dos mesmos interlocutores. Esperava-se que o ex-ministro falasse sobre a PEC da Transição, mas qualquer comentário sobre o tema poderia gerar ruídos com o Congresso se fosse feito sem uma conversa prévia com os próprios parlamentares.

O anfitrião do evento, o empresário fundador do Esfera Brasil, João Camargo, defendeu Haddad publicamente diante de uma plateia de empresários e classificou a presença do petista no encontro como 'muito boa': “Ele estava ali indicado pelo presidente Lula . Não podia falar nem como ex-prefeito nem como ocupante de algum cargo para o qual não foi indicado.”

O empresário também afirmou que o mercado “sabe” que lucrou nos governos de Lula e defendeu o engajamento do setor para a aprovação da PEC da Transição: “A eleição foi democrática, ganhou honestamente, nós temos que apoiar. Acredito que o Lula vai fazer um excepcional governo. A função nossa, de empresário, é ajudar que o Congresso Nacional aprove essa PEC (da Transição). Todos nós empresários somos a favor de ajudar os mais necessitados.”

