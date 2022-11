Reforma tributária, melhora do gasto, desenvolvimento e diálogo com Poderes: Haddad resume política econômica de Lula

Apoie o 247

247 - Em evento nesta sexta-feira (25) na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Fernando Haddad (PT), cotado para o Ministério da Fazenda, demonstrou o que devem ser os quatro pilares econômicos do terceiro governo Lula (PT).

Eles se resumem em reforma tributária, melhor gestão do gasto público, desenvolvimento e bom relacionamento com os outros Poderes.

"Prioridade, o primeiro pilar trata da reforma tributária com o avanço de projetos que já contam com apoio entre o setor privado, governadores e Congresso Nacional. Ele citou especialmente a PEC 45, que tenta simplificar os impostos sobre consumo. Depois, a reforma tributária continuaria com a mudança de impostos sobre renda e patrimônio", diz reportagem da CNN Brasil.

Haddad também falou em melhorar a qualidade do gasto público, podendo fazer mais com menos. “O Bolsa Família conseguiu acabar com a fome no Brasil com 0,5% do PIB. Hoje, o programa tem 1,5% do PIB e não consegue resolver o problema”, declarou, em referência ao Auxílio Brasil, uma versão piorada do Bolsa Família inventada pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Haddad também citou “aspectos essenciais para o desenvolvimento”, como o investimento em educação e ciência e tecnologia.

Ele ainda afirmou que Lula quer virar a “página da guerra entre Presidência e demais poderes”, estabelecendo uma nova fase de diálogo entre o Executivo, Legislativo e Judiciário.

