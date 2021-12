Responsável pelo fracasso econômico, Guedes agora diz que nunca prometeu crescimento contínuo do país

Apoie o 247

247 - Ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes afirmou em entrevista na noite deste domingo (12) ao programa "Canal Livre", da Band, que nunca garantiu crescimento contínuo do país.

Guedes afirmou que somente prometeu uma retomada em "V" da economia brasileira. "Nunca disse que o Brasil ia continuar em 'V'. Colocamos o Brasil de pé, isso é 'V'. Vamos entrar no futuro".

Apesar do que tenta emplacar o ministro, a economia do Brasil é uma catástrofe. A desindustrialização do país, por exemplo, faz com que as exportações brasileiras sejam cada vez mais dependentes de produtos básicos. Os erros de Guedes e Bolsonaro ainda colocaram o Brasil em recessão técnica.

Questionado sobre a inflação, Guedes disse que contê-la é função do Banco Central, e ainda falou que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem muito trabalho pela frente.

