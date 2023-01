Uallace Moreira: 'a grande missão é promover a reindustrialização do Brasil'

Apoie o 247

247 - O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), comentou nesta terça-feira (24) a importância de colocar em prática políticas com o objetivo de reindustrializar o Brasil. O estudioso é o novo secretário de Desenvolvimento Industrial, Comércio Serviços e Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comandado pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB).

"Fico muito honrado pela confiança do Vice-Presidente @geraldoalckmin para ser o Secretário de Desenvolvimento Industrial, Comércio, Serviços e Inovação do @MDICoficial. É um grande desafio alcançar a grande missão de promover a reindustrialização do País", afirmou o economista no Twitter.

