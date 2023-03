"A Folha não quer o terrivelmente competente Cristiano Zanin. Do que ela tem medo?", questiona Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel reagiu à reportagem desonesta da Folha de S. Paulo, publicada neste sábado (11), que tenta minar a possível indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT).

O jornal se escondeu atrás de "especialistas" para afirmar que a indicação de Zanin "pode violar o princípio da impessoalidade e comprometer a legitimidade do tribunal perante a sociedade". Nenhum "especialista" a favor da indicação de Zanin foi ouvido.

"O Bolsonaro nomeou o terrivelmente evangélico e não houve matéria da Folha contra, não foi fazer uma pesquisa lá no STF contra o terrivelmente evangélico. E agora o terrivelmente competente a Folha não quer", apontou Hildegard na TV 247. "O que será que a Folha está temendo em julgamentos futuros na mais alta Corte do país? Eis a questão. A Folha teme a independência do Lula, teme o projeto que elegeu o Lula. É isso que a Folha teme, é isso que o Estadão teme, é isso que todos temem. E nosso papel é denunciar isso, manter nossa posição, é resistir. Mesmo que nós sejamos talvez 'Dom Quixotes', mas essa é a nossa missão, nosso papel, nossa convicção".

Ela lembrou que a indicação ao Supremo é prerrogativa do presidente da República. "O presidente da República tem esse poder? Que ele exerça esse poder. Se a Folha quiser exercer esse poder, ela que emplaque seu candidato. Não emplacou, não ganhou a eleição".

