Abin paralela: Possível obstrução de justiça pode levar a prisões preventivas contra os Bolsonaros, diz Serrano

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jurista Pedro Serrano afirmou em entrevista à TV 247 que, caso confirmada a informação de que a família Bolsonaro sabia da operação da PF em sua casa em Angra dos Reis, há motivos para decretar a prisão preventiva dos filhos do ex-ocupante do Palácio do Planalto e do próprio ex-mandatário.

Nesta segunda-feira (29), a PF cumpriu novos mandados de busca e apreensão em continuidade à Operação Vigilância Aproximada. A corporação busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Um dos alvos é o filho de Jair Bolsonaro e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). >>> SAIBA MAIS: Reinaldo Azevedo afirma que Bolsonaro e Carlos sabiam da operação da PF

continua após o anúncio

Serrano disse que é "muito suspeito" o fato de a família Bolsonaro ter se retirado da casa antes da chegada da PF. "A Corregedoria da PF precisa investigar isso e quem vazou, e também se houve algum tipo de prejuízo às provas que foram objeto de busca e apreensão. Caso seja constatado que houve vazamento, o clã se enrolará. Eles teriam se aproveitado de uma informação ilícita para se evadir, e podem ter sumido com documentos. Isso é motivo legítimo para prisão preventiva. É obstrução de justiça, sumir com provas. A PF deve ao país uma investigação interna, rápida e eficaz para determinar se houve vazamento e quem foi o autor", disse Serrano.

Na entrevista, ele também defendeu a remoção imediata da direção da Abin, bem como a refundação do sistema de inteligência brasileiro. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: