Denise Assis questiona "aliança" de Lira e Bolsonaro após café e ausência no evento do 8/1

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em relação à ausência do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), nos eventos que relembraram os atos golpistas de 8 de janeiro, a jornalista Denise Assis questionou o comprometimento do parlamentar com o governo Lula (PT) e sua proximidade com Jair Bolsonaro (PL).

“O Lira tinha prometido ao Lula que compareceria. Ele jurou de pé de junto. Ele era uma figura importante, na medida em que o Congresso foi depredado, foi invadido, e o salão do Congresso, que é a casa do povo, o lugar sacramentado como referência popular foi depredado”, afirmou em entrevista à TV 247.

continua após o anúncio

Para Denise, é importante evidenciar os eventos anteriores que se somam às suspeitas do posicionamento de Lira frente ao atual governo. Ela relembra que na última quarta-feira, o presidente da Câmara se enconstrou com Bolsonaro: “a minha preocupação é que tipo de aliança está se fazendo nesse ‘escurinho do cinema’. Que tipo de nova união está se formando aí?”.

Na sua opinião, a ausência de governadores , senadores e figuras importantes da política nacional, como Lira, durante o ato em comemoração à democracia deve acender um alerta para o governo federal. “Se o Lira fez algum tipo de combinação com o Bolsonaro que a gente não sabe o que foi, precisamos [então] ligar nossas antenas de uma forma muito forte. Arthur Lira pode empatar e tornar a vida do governo muito dura na Câmara, como já tem feito, aliás”, concluiu a jornalista.



continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: