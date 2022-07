Marcelo Zero: é seguro que Bolsonaro não tem apoio dos EUA. Seria como Biden apoiar Trump

Apoie o 247

247 - O sociólogo Marcelo Zero, especialista em Relações Internacionais e assessor da liderança do PT no Senado para assuntos externos, avalia que os Estados Unidos estão diante de uma encruzilhada nas eleições brasileiras. Por um lado, é certo que Jair Bolsonaro não terá o apoio da administração do democrata Joe Biden, mas isso não se converte em um alinhamento ideal com a candidatura do Partido dos Trabalhadores.

Zero relembrou que Bolsonaro causou uma série de atritos diplomáticos com os democratas, chegando até mesmo a questionar a legitimidade da vitória de Biden contra o republicano Donald Trump. Durante visita oficial a Los Angeles, o chefe de governo brasileiro afirmou que sua relação com o ex-presidente Trump é algo que "ficou para trás".

“Na atual a administração democrata o governo Bolsonaro e o Bolsonaro são muito malvistos, até porque Bolsonaro declarou amar Trump e cometeu agressões contra o governo Biden, chegando a questionar a legitimidade da eleição do Biden, o que pegou muito mal. Além disso, o Bolsonaro tem atritos sérios com a administração democrata em relação ao meio ambiente, povos originários e direitos humanos. Eles não querem e não vão dar apoio nenhum”, disse Zero, observando que, sem o apoio oficial dos Estados Unidos, bolsonaristas não devem “se jogar em aventuras” golpistas.

Nesse contexto, um apoio de Washington à extrema direita brasileira seria como incentivar o maior rival da administração atual da Casa Branca nas pesquisas. “Seria como o Biden apoiar o Trump ou um trumpista. Nunca vão fazer isso”, avaliou.

