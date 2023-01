"Sem mobilização popular, Lula não terminará seu mandato", diz André Constantine

Apoie o 247

247 - Em participação no programa ‘Papo Reto’, da TV 247, o militante do PT no Rio de Janeiro André Constantine ressaltou a importância do apoio popular organizado e mobilizado nas ruas para defender o mandato do presidente Lula (PT), em resposta aos crescentes atos antidemocráticos e até terroristas bolsonaristas .

“Defenderemos Lula nas ruas. Não o abandonamos no período em que ele esteve encarcerado naquela prisão política da Polícia Federal em Curitiba e não o abandonaremos agora. O que esses fascistas querem é gerar uma instabilidade no governo Lula. O alvo deles é o governo Lula. E estaremos nas ruas defendendo o governo que representa a classe operária e a classe trabalhadora, dando um recado à burguesia nacional, à classe dominante, ao imperialismo americano, ao mercado financeiro especulativo e para essa imprensa corporativa golpista”, afirmou o militante.

Constantine avaliou que, se Lula não tiver um apoio das massas na rua, não conseguirá concluir seu mandato: “se eles acham que vão derrubar o Lula da mesma forma que derrubaram a Dilma e da mesma forma que prenderam o Lula, com a mesma facilidade, eles estão enganados. Estaremos nas ruas para defender esse mandato. É crucial que a militância entenda que sem apoio popular, sem luta de massa, sem organização popular, Lula não vai ter condições de concluir seu mandato”.

“É importantíssimo a militância assumir a sua responsabilidade, por isso daremos uma resposta com altivez nas ruas. Porque fascismo não se destrói nas urnas, através da eleição burguesa; o fascismo se destrói nas ruas, com organização e mobilização”, concluiu.

