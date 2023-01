Comandante de Operações da PM do DF retardou tropa para terroristas bolsonaristas fugirem, aponta denúncia

A corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apura a denúncia edit

247 - A corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apura uma denúncia contra o comandante do Departamento de Operações, Jorge Eduardo Naime, relacionado à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8) por terroristas bolsonaristas. Ele foi exonerado após o episódio.

De acordo com o Metrópoles, chegou à corregedoria a informação de que Naime teria retardado intencionalmente a evolução de sua tropa pela Esplanada dos Ministérios para facilitar a fuga dos criminosos.

"A denúncia aponta que Naime conduziu a tropa com lentidão e, em alguns momentos, chegou até mesmo a parar seus homens. A exoneração do agora ex-comandante ocorreu, entre outros fatores, para não gerar embaraços à apuração interna da PM", diz a reportagem.

