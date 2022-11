Galvão Bueno anuncia que está com Covid-19 e adia a despedida do programa Entre Amigos

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador Galvão Bueno anunciou nesta quarta-feira (9) que não vai se despedir do programa Bem Amigos no dia 14 de novembro. A despedida foi adiada após o narrador ser contaminado pelo coronavírus. "Aquela variante da Onicron me pegou", contou, avisando que o último Bem Amigos será adiado. O narrador havia dito que deixará a programação do SporTV em 2023.

Segundo a coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo, o programa tinha acertadas as presenças de Ronaldo Fenômeno e de ex-parceiros que não estão na Globo atualmente, como o ex-árbitro e amigo Arnaldo Cézar Coelho, e o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande Jr., colunista da Folha.

>>> Casagrande rebate Neymar após jogador debochar de sua antiga dependência química: “perversidade”

Galvão vai se recuperar para a sua última Copa do Mundo, que acontece este mês de novembro no Qatar, no Oriente Médio, continente asiático.

A Globo e o narrador fizeram um contrato para que ele compareça em cerimônias de abertura e no encerramento de grandes eventos. Pelo novo acordo, ele empresta sua voz a campanhas institucionais e chamadas especiais da TV Globo. Galvão deve trabalhar no streaming, por meio da Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.