Depois de McDonald’s e Burger King, Del Valle Fresh é acusada de propaganda enganosa

247 - O Procon do Distrito Federal proibiu nessa segunda-feira (16) a venda da bebida Del Valle Fresh após o órgão aceitar uma denúncia Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) sobre propaganda enganosa. De acordo com o Procon, a rotulagem e a promoção comercial do produto dão a entender que a bebida é suco de fruta. A medida vale somente para a capital federal.

"A fiscalização do órgão constatou, após análise das informações no site da Del Valle e verificação in loco dos rótulos e dos anúncios publicitários nos supermercados, que os produtos Del Valle Fresh não possuem a quantidade mínima de fruta para serem considerados suco, néctar ou mesmo refresco", afirmou o Procon.

"A linha Fresh, ainda que fosse gaseificada, não possuiria percentual mínimo para ser considerada refrigerante. No rótulo, a bebida informa a presença de 'suco concentrado', mas não traz a quantidade de suco utilizado na composição – que é de pouco mais de 1% em todos os sabores", acrescentou.

Outros casos

Mais dois estabelecimentos no País haviam sido notificados por propaganda enganosa. A McDonald's assumiu que o seu sanduíche McPicanha não tem o corte nobre da carne em sua receita, apenas "aroma natural de picanha”.

Clientes acusaram a rede de fast food Burger King de enganar o consumidor, com o sanduíche Wooper Costela. O Burger King (BK) confirmou que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela".

