A “biopolítica” nefasta por trás das medidas de combate ao coronavírus

Uma análise breve do conceito de “biopolítica” evidencia o verdadeiro teor segregatório das medidas de confinamento social e resgata as ideias do filósofo Michel Foucault edit

Por Leonardo Sobreira, 247 - Em meio ao cenário atual de pandemia, as colocações do filósofo francês Michel Foucault se tornam ainda mais relevantes. Temas como o controle estatal sobre o indivíduo, saúde do corpo e segregação, como tratados por ele, transmitem diversos ensinamentos sobre a gestão governamental da pandemia - temas que, de acordo com o filósofo espanhol Paul B. Preciado , “funcionam como material de proteção cognitiva” diante da “atmosfera de desinformação crescente e contagiante.”

Para Preciado, “a lição mais importante da filosofia de Foucault é a noção de que o organismo vivo (e mortal) é o objeto central da política.” A atividade política, continua ele, “define seus modos de produção e reprodução, indicando à estes os modos nos quais são ficcionalizados a si mesmos.” Ou seja, a atividade do poder, que determina o ir e vir do indivíduo, ao mesmo tempo estabelece a própria subjetividade do indivíduo, ou a maneira como o indivíduo se enxerga na sociedade.

Esta é a característica principal das “sociedades disciplinares”, que buscam maximizar a vida da população “como uma função do interesse nacional.” Resumidamente, essa é a essência do conceito de “biopolítica.”

Para Preciado no entanto, há de se ressalvar que toda biopolítica implica um grau de hierarquia entre aqueles que realmente servem a dito interesse nacional, que estão “imunizados”, e aqueles que não fazem o mesmo. Ou seja, para Preciado, o conceito de imunidade não se refere somente à biologia do corpo humano, mas, primeiramente, às estratégias de controle do Estado.



O exemplo mais claro deste fenômeno é evidente no caso da AIDS: “Em seu livro de 1994 Corpos Flexíveis, a antropóloga Emily Martin analisou a relação entre imunidade e política na cultura americana durante as crises de AIDS e poliomielite. A imunidade do corpo, diz Martin, não é um fato biológico independente de variáveis culturais e políticas. Pelo contrário, o que entendemos por imunidade é construído através de critérios sociais e políticos que produzem soberania ou exclusão, proteção ou estigmatização, vida ou morte.”

Isso quer dizer que, no combate à atual pandemia, discursos oficiais de “imunização” devem ser tratados com certo grau de ceticismo, já que, por trás destes, se escondem formas políticas que visam a segregação de certos grupos.

Mas como exatamente se dá tal segregação no caso da atual pandemia?

Para Preciado, “[O] corpo, o corpo do indivíduo, como um espaço de vida e imerso em uma rede de poder, como um centro de produção e de consumo de energia, se tornou o novo território no qual as políticas violentas que testamos por anos em ‘outros’ está agora sendo expressada, tendo como forma as medidas de contenção na guerra contra o vírus.” Ou seja, como ele coloca: “o ar que você respira tem de ser seu e somente seu. A nova fronteira é a sua epiderme.”

Esta forma de controle de corpos se refletirá, de acordo com o filósofo, em novas formas de configuração urbana, que segregam da seguinte forma: “[P]artilhamento espacial estrito, o fechamento de cidades e distritos, proibições contra sair de determinadas áreas. Todos são ordenados a permanecer dentro de casa. O olhar é absolutamente penetrante. Somente os oficiais da cidade, equipes médicas e policiais se locomoverão pela cidade, e entre aqueles que estão infectados, existirão aqueles que podem ser deixados a morrer: estes são a classe trabalhadora, as pessoas racializadas que ‘carregam os doentes, enterram os mortos, limpam e executam as tarefas vis e abjetas.” Este foi o caminho escolhido pelos países que optaram pelo confinamento em casa, como a China, Itália, Espanha, França, entre outros.



A outra rota apontada por Preciado, nada menos controladora, foi adotada por países como Cingapura, Coreia do Sul e Japão, e consiste em “detectar a carga viral através da disseminação de testes e constante monitoramento digital de pacientes através de seus celulares.”

Assim, de acordo com o filósofo, a era pós-coronavírus será caracterizada pela construção de uma “comunidade imunitária e uma nova forma de controle de corpos humanos de alta tecnologia.”

Ele conclui reafirmando o desespero daqueles que serão designados como “obsoletos.” Estes “são zonas ou grupos populacionais que já foram deixados do outro lado da fronteira biopolítica, mas que hoje parecem duas vezes mais vulneráveis.” Ou seja, “os corpos dos sem-teto (fora da disciplinaridade doméstica, bem como do controle e consumo digital) são considerados criminosos pelo próprio fato de iludir o confinamento e são isolados em centros de detenção que prometem mais contágio do que remediar.” O mesmo, claramente, se aplica à classe trabalhadora, que é brutalmente forçada a trabalhar em espaços de alto risco de contaminação.



Em sumo, o confinamento social não pode ser visto apenas como um instrumento médico e pontual, pois ele está inserido na lógica do poder, como conceitualizado por Foucault. Assim, o confinamento funciona mais como uma política de segregação, na qual um lado, o dos “imunizados” sobrevive, e o outro, o dos que necessitam trabalhar, é, infelizmente, abandonado.

