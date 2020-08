A “globalidade localizada” do reggae: como pode um gênero ser popular ao mesmo tempo que preserva uma mensagem nativa?

A evolução musical do reggae e sua expansão para além das fronteiras jamaicanas foi muito criticada por preservacionistas da música, mas o que estes não veem é o significado político da globalização do reggae edit

Leonardo Sobreira, 247 - Uma das principais propriedades da música é a sua capacidade de migrar de lugar para lugar e adquirir novas qualidades. Mesmo assim, muitas vezes, estes novos movimentos são categorizados sob o termo “World Music” - uma grande injustiça dada sua imensa variedade.

Com o reggae não foi diferente. Por muito tempo, suas vertentes internacionais e adaptação de acordo com contextos locais jamais foi analisada a fundo. No entanto, nas últimas décadas vem ocorrendo um boom de pesquisa sobre o gênero. A conferência “Global Reggae” em 2008 na Universidade das Índias Ocidentais, Mona, Jamaica, talvez tenha sido o ápice desta mudança, tendo resultado no livro “Global Reggae” , editado por Carolyn Cooper.

A conferência foi um marco pois abriu espaço para mais discussão sobre quais processos estão por trás da globalidade do reggae. “Conforme o tempo”, diz Carolyn , “conforme a música foi se indigenizando, o modelo jamaicano perde sua autoridade em graus variantes. O ethos revolucionário da música reggae é traduzido para as línguas locais que articulam uma política particular de contextos culturais novos. Ecos da fonte jamaicana gradualmente enfraquecem. Mas novos sons híbridos retornam para suas origens jamaicanas, engendrando um diálogo polivocal e transcultural.”

A noção de diálogo é central para compreendermos qualquer fenômeno global. Uma presunção muito comum no ramo dos estudos pós-coloniais como geral é a de que formas de expressão crítica não ocidentais possuem um grau de “puridade”, jamais interagindo com forças externas. Porém, no mundo globalizado, tal presunção é inviável. E mais, ela não é inteiramente negativa, como evidenciado pelo fato de que uma análise de interações entre contextos não ocidentais, como no caso do reggae, nos leva a apreciar as formas como expressões culturais que podem desempenhar um papel revolucionário.

A presunção de “puridade”, justificada por acadêmicos como parte do objetivo de se preservar tradições culturais e intelectuais pelo que elas “são”, cai por terra quando percebemos que no mundo globalizado ocorre sempre um diálogo entre as partes, por vezes entre as esmagadoras forças capitalistas e contextos periféricos e, por outras, entre estes contextos periféricos.

Consideremos a forte presença da música reggae no Oeste Africano, cujos principais expoentes na região são Alpha Blondy, Ismael Isaac, ambos da Costa do Marfim, e Christy Essien Igbokwe, da Nigéria. Como levantado no portal Music In Africa, “o que nos separa é uma maneira de tocar, a cor. Eles têm um toque especial enraizado na cultura africana que os diferencia da Jamaicana.”

Tal cor e vividez é nítida, por exemplo, na discografia inteira de Alpha Blondy, que incorpora elementos tanto ocidentais como jamaicanos e nativos à sua música. O canto em francês, inglês, árabe ou baoulé, sua língua nativa, evidenciaa a globalidade extrema de sua música. O que é fascinante é a expressão religiosa contida em suas canções. O hit “Sebba Allah Y’e”, do álbum Apartheid is Nazism, expressa o sentimento tradicional das mensagens do reggae, mas através da perspectiva islâmica.

Em sua música, ele mesmo diz , ele tenta promover a ideia de unidade religiosa entre as grandes religiões do mundo. Ele faz isso através da expressão de uma mensagem universal, de paz e união, expressada claramente no álbum mencionado acima, mas também em álbuns mais recentes, como Human Race e Positive Energy.

Outras intersecções interessantes ocorreram na Europa e na Ásia. No Reino Unido, por incrível que pareça, os skinheads, que surgiram como um grupo orgânico da classe trabalhadora para depois serem cooptados por movimentos de direita, foi profundamente influenciado pela cultura jamaicana na década de 1960. Bandas como The Beat, The Selecter, The Specials e até mesmo o The Clash, no álbum Sandinista!, incorporaram elementos reggae às tendências punk, new wave e pop da época. A mensagem destas bandas de forma geral, apesar de não ser religiosa, pode ser vista através das lentes da crítica social.

Na Tailândia, a chegada do reggae através de atos como Job 2 Do foi muito criticada por sua imensa popularidade internacional. O hit “Do-Ther-Tum” , que acumulou mais de 28 milhões de visualizações no YouTube, no entanto, não pode apagar o projeto maior de Job: atingir uma mistura politicamente relevante que expressa o sentimento da música popular tailandesa no cenário global.

Em todos os lugares que viajou, o reggae, nunca abandonando seu núcleo jamaicano e rastafari, adaptou-se para contextos locais. Isso produz uma mistura política, da natureza do reggae, adaptada à especificidade de cada grupo. O centro dessa mensagem, no entanto, é profundamente universal, expressando o sentimento de rebelião e anseio para um futuro de mais harmonia.

Aqui vai uma playlist com uma seleção de canções reggae e dub de fora da Jamaica.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.