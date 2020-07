As origens cristãs da catástrofe ecológica

Leonardo Sobreira, 247 - Em meio às possíveis soluções para a iminente catástrofe ecológica que ameaça a humanidade, diversos caminhos vêm sendo propostos, desde tratados internacionais com o intuito de reduzir emissões de gases nocivos, à redução no consumo, ou até mesmo uma reestruturação do sistema econômico sob o qual vivemos.

Dada a necessidade do modo de produção capitalista de extrair recursos naturais, comodificá-los, e perpetuar este processo através da cultura do consumo, é evidente que a mudança requerida para nos assegurarmos de um futuro mais sustentável se dá somente quando este mesmo modo de produção é reestruturado fundamentalmente.

Naturalmente, se levantam questões sobre maneiras como este objetivo pode ser atingido. No entanto, preliminarmente, é necessário se avaliar as próprias pressuposições do modo de produção capitalista. Somente desta forma é possível tornar claro o que exatamente no capitalismo leva, na última instância, à crise ambiental.

Estas pressuposições remetem à cultura capitalista. Ou seja, devemos nos perguntar: quais são os elementos da nossa cultura que nos levam a naturalizar práticas como, por exemplo, extração de recursos e acúmulo de lucro?

Não é novidade em círculos acadêmicos a noção de que a ética cristã serve de base para o modo de produção capitalista, legitimando-o e, assim, perpetuando-o. Vista desta forma, o cristianismo não passa de mera ideologia, no sentido marxista do conceito. Louis Althusser, maior teorista marxista da ideologia, a define como as relações imaginárias que se tornam realidade através da prática, que fazem com que o modo de reprodução se reproduza incessantemente. Em outras palavras, sob ideologia, ‘fatos imaginários’ que fazem parte da cultura popular são na verdade instrumentos para a manutenção do modo de produção vigente.

O exemplo mais nítido desta dinâmica é a ética protestante. Como notado por Max Weber, o espírito de trabalho duro e progresso, até mesmo no que diz respeito às tarefas mais mundanas, foram dignificados durante a Reforma Protestante.

No entanto, o exemplo mais relevante se relaciona à teoria de propriedade Lockeana. O argumento, apresentado nos Dois Tratados, de que é pecado permitir que terras improdutivas permaneçam desta forma, pois Deus disponibilizou a terra para que ela seja cultivada, serviu como justificativa para as empreitadas coloniais europeias nas Américas. Com base nesta mesma noção, o acúmulo de propriedade se torna algo divino, e as consequências sociais e ambientais deste processo são inteiramente negligenciadas.

Um outro exemplo de naturalização da exploração de recursos naturais é notado pelo historiador americano Lynn-White. Segundo ele , “[na] antiguidade, cada árvore, cada fonte, cada colina tinha seu próprio genius loci, seu guardião espiritual. Destruindo o animismo pagão, o cristianismo assim permitiu a exploração da natureza sob um clima de indiferença no que diz respeito à sensibilidade dos objetos naturais.”



Assim, o cristianismo e a concepção da natureza como objeto de extração, a serviço da humanidade, estão claramente ligados. Obviamente, isto não sugere uma rejeição completa ao cristianismo em si. No entanto, é evidente que para resgatar o meio ambiente e este verdadeiro cristianismo, onde quer que ele esteja, é necessário nos livrarmos deste perverso e impiedoso cristianismo ideológico.

