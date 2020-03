Taurus e seu plano de venda de armas a países que violam direitos humanos.

247 - Em entrevista concedida ao UOL, o executivo Salesio Nuhs, CEO da Taurus Armas, admite que a multinacional gaúcha planeja expandir comércio com as forças armadas da Índia e das Filipinas, dois países fortemente acusados de violações sobre os direitos humanos.

Endividada , a Taurus vê no modelo de exportação de armamentos militares um potencial de expansão de receita. “Recentemente”, diz Nuhs, “nós ganhamos uma licitação do exército das Filipinas, de fuzil.” Ele continua: “Existe no exército indiano uma expectativa de compra de meio milhão de fuzis em cinco anos. Nós estamos de olho exatamente nesses grandes volumes do mercado policial e militar.”

De acordo com a Human Rights Watch , ONG que monitora violações de direitos humanos ao redor do mundo, a “guerra contra as drogas” nas Filipinas matou 4.948 pessoas desde 2016, sendo a maioria adolescentes. Esse número, porém, não inclui mortes causadas por agentes paramilitares, o que leva a uma estimativa em torno de 23.000.

Em Caxemira, região disputada por Índia e Paquistão, o exército indiano é acusado de manter crianças em “de-radicalization camps”, centros para”desradicalização” de crianças. Em maio do ano passado, o exército atirou diretamente contra manifestantes, matando 13 pessoas e ferindo 100.

Descuidos do tipo não são novidade para a Taurus: em setembro de 2016 foi revelado que a companhia vendeu 8.000 revólveres para Fares Hassan Mana'a, acusado pelo Conselho de Segurança da ONU de traficar armamentos para grupos terroristas no chifre da África, como o Al Shabab na Somália. Em novembro, uma nova transação entre os dois envolvendo 11.000 armamentos foi descoberta e bloqueada pela Polícia Federal, segundo aponta reportagem da Reuters .