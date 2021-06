Com Salles e Bolsonaro, desmatamento em terras indígenas aumenta 150%

Os resultados da política ambiental desastrosa de Bolsonaro e Salles aparecem nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) edit

247 - Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revela o resultado das políticas ambientais de Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que é inclusive investigado por participar de esquema de exportação ilegal de madeiras e pode ser preso.

Segundo O Globo, o desmatamento na Amazônia cresceu 46% nos primeiros dois anos do atual governo se comparados ao período entre 2017 e 2018, chegando a mais de 21 mil km2 devastados. Este é o maior número da década para dois anos consecutivos.

Em unidades de conservação, a taxa de desmatamento saltou 62% nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro em comparação aos dois anos anteriores. Nas terras indígenas o número é ainda mais aterrorizante: um crescimento de 150%.

Nesta sexta-feira (4), o Inpe divulgou que o desmatamento em maio deste ano cresceu 40% em relação ao mesmo mês do ano passado.

