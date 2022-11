Pescadores ilegais ameaçam 'exterminar' lideranças indígenas do Vale do Javari

Apoie o 247

247 - Lideranças indígenas que atuam no Vale do Javari, no interior do Amazonas, continuam sofrendo ameaças de pescadores ilegais. Criminosos deram um aviso de "extermínio" aos protetores da região. Foi o que apontou uma carta aberta da Associação dos Kanamari, divulgada nesta sexta-feira (18), após um grupo de 30 indígenas da etnia ser atacado. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com o documento, pescadores apontaram uma arma para o peito de uma indígena, uma das líderes dos Kanamari, e disseram que "as mortes no Vale do Javari não vão acabar até que as principais lideranças do local sejam assassinadas". Os homens afirmaram que a mulher está na lista dos alvos dos criminosos.

"Vou tirar a máscara para você ver meu rosto e te avisar que por conta de atitudes assim que Bruno e Dom foram mortos pela nossa equipe e você será a próxima. Só não te matarei agora porque estamos na presença de muitas crianças", disse um dos pescadores à mulher, segundo os indígenas.

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari. Os dois eram ativistas ambientais.

Na carta, os indígenas disseram que as ameaças viraram rotina na terra indígena. "A vida nunca mais foi a mesma. Não há segurança alguma para viver dentro do nosso território, temos medo por nós e pelos nossos parentes isolados. Essa situação foi mais uma que aconteceu aqui, mesmo após os terríveis assassinatos de nossos irmãos e parceiros, Bruno e Dom, nada mudou e nos perguntamos: 'Quantos dos nossos iremos perder nesta guerra?'".

A Associação pediu ajuda ao Poder Público. "Queremos ajuda, pois queremos viver. Toda a vida que habita a floresta é importante e defenderemos nossos irmãos e irmãs sempre. Seguiremos fortes até o fim", acrescentaram.

