Queimadas em estados bolsonaristas da Amazônia sobem 1.200% após derrota de Bolsonaro

247 - O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 3.332 focos de calor entre os dias 1º e 16 de novembro no Amazonas, no Acre e em Rondônia. No mesmo período em 2021, foram 253 incêndios nos três estados. O aumento foi de 1.216%. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O governador Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito entre amazonenses, com 56,65% dos votos. Gladson Cameli (PP) venceu no Acre (56,7%) e o Coronel Marcos Rocha (União Brasil) em Rondônia (52,47%).

Em nota, o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Nelson Sales, disse que novembro tem sido atípico em 2022. "O período de seca no sul da Amazônia se prolongou. Nos municípios do Acre choveu menos de um quarto do esperado para todo o mês. A estiagem fora de época proporcionou o aumento dos focos de queimadas, usadas culturalmente para limpeza das áreas rurais".

