Assaltantes invadem casa do apresentador Ratinho em São Paulo

247 - A casa do apresentador Ratinho, do SBT, foi alvo de um roubo nesta sexta-feira, 17, em um momento em que ele não estava no imóvel, que fica na Vila Leopoldina, em São Paulo. “É que eu não estava lá, senão não roubariam”, disse Ratinho em entrevista por telefone a José Luiz Datena.

“Só amarraram o pessoal, trancaram, levaram celular, tentaram saber se tinha cofre – lá não tem cofre. Não fizeram maldade com ninguém, só amarraram”, disse Ratinho, que também declarou ainda que funcionários chegaram a ser ameaçados.

“Todo mundo chorando. Os caras que gosto bastante foram amarrados e ameaçados com arma na cabeça. Ficaram assustados, é normal”, contou o apresentador.

“Eu já avisei: ando de carro blindado e tento de todas formas fazer segurança da minha casa. Mas eles abriram o portão. Eles tinham controle do portão, entraram, funcionários estavam lá, tenho estúdio de rádio, pessoal estava fazendo programa, quando terminaram eles entraram".

Segundo o tenente Maxwel, da Polícia Militar de São Paulo, “cerca de cinco criminosos entraram, renderam ali as pessoas que estavam dentro desse imóvel, levaram elas para um cômodo, e aí começaram a ameaça-las”.

Recentemente, em programa na rádio Massa FM, em São Paulo, Ratinho atacou a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) com machismo e misoginia. E ainda sugeriu “eliminar” a parlamentar com uma metralhadora.

