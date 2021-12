Ratinho faz ataque misógino e incita ódio contra deputada Natália Bonavides (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Fórum - O apresentador bolsonarista Carlos Massa, conhecido como Ratinho, utilizou nesta quarta-feira (15) seu programa na rádio Massa FM, em São Paulo, para atacar a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) com machismo e misoginia. Como se não bastasse, o comunicador ainda sugeriu “eliminar” a parlamentar com uma metralhadora.

Durante o programa “Turma do Ratinho”, ao vivo, o locutor leu uma notícia sobre um Projeto de Lei da petista que propõe alterar os termos “marido e mulher” na celebração de casamentos civis. A ideia é trocar a frase “vos declaro marido e mulher” por “firmado o casamento”, já que há uniões civis de pessoas homossexuais e transexuais que não se enquadram nas definições de “marido e mulher”.

Ratinho, então, reagiu atacando a deputada. “Natália, você não tem o que fazer? Vá lavar roupa, vai fazer algo, a lavar as caixas do seu marido, a cueca dele. Isso é uma imbecilidade. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora?”, disparou o apresentador. Logo depois, na transmissão ao vivo do programa nas redes sociais, foi exibida uma foto de Natália Bonavides e Ratinho emendou: “Feia do capeta também”.

PUBLICIDADE

O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada, em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido. pic.twitter.com/X3YcT9Q3nl — Natália Bonavides (@natbonavides) December 15, 2021

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE