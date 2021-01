'Bonner mente no Jornal Nacional com aquela cara de pastel', diz Bolsonaro

Bolsonaro comentava o relacionamento do Brasil com a China e Índia quando atacou com infantilidade o jornalista da Rede Globo edit

247 - Em live ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta quinta-feira (21), Jair Bolsonaro atacou o jornalista e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, com infantilidade.

Ao comentar a possibilidade de ter minado o relacionamento do Brasil com a China e Índia, pouco antes de afirmar que a polícia externa brasileira está "excepcional", Bolsonaro chamou o jornalista da Rede Globo de "cara de pastel".

"O interesse que o mundo tem no Brasil, e nós temos na Índia. Um excelente relacionamento. O [William] Bonner vem mentir no Jornal Nacional, com aquela cara de pastel, dizendo que eu minei esse relacionamento", falou.

O conhecimento liberta. Saiba mais