Clima de terror na Record: hackers sequestraram mensagens de pastores

247 - O ataque hacker sofrido pela Record TV, que a obrigou interromper a exibição ao vivo do programa Fala Brasil, instalou um clima de terror na emissora do bispo Edir Macedo. Os hackers se apossaram de todos os arquivos de reportagens, quadros e todo conteúdo armazenado que já foi exibido no passado ou o seria no futuro pela Record TV.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do UOL, além de impedir funcionários de acessar os números de ibope dos programas, os invasores "sequestraram" também os dados "intranet", a rede interna da Record TV. Os hackers se apossaram de todos os endereços e anos de conteúdos de e-mails trocados, enviados e recebidos por funcionários. O número de mensagens é incalculável.

"A descoberta causou um verdadeiro clima terror na Record, porque os e-mails trocados por toda a cúpula da emissora (bispos) está nas mãos dos invasores desde sábado pela manhã", disse Feltrin. "Mensagens confidenciais, negociações com fornecedores e empresas e estratégias para a grade de programação de 2023: a Record perdeu acesso a absolutamente tudo", acrescentou o jornalista.

