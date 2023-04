Deputado aciona o Ministério Público contra fake news da CNN em conluio com governo de São Paulo para atacar Lula

A ação recai sobre o Secretário de Negócios Internacionais do governo do estado, Lucas Ferraz, que teria pautado a notícia falsa levada ao ar pela CNN edit

247 - Líder da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), o deputado estadual de São Paulo Paulo Fiorilo (PT) vai ingressar com representação ao Ministério Público paulista contra o Secretário de Negócios Internacionais do governo do estado, Lucas Ferraz, por pautar notícia falsa, reproduzida pela CNN Brasil.

O pedido é para que o Ministério Público investigue se houve utilização do aparato de publicidade do governo do estado, em específico da Secretaria de Negócios Internacionais, para produção e divulgação de notícia falsa, com caráter difamatório e motivação política, em absoluto desvio de finalidade da publicidade oficial e conivente com a prática de crimes.

“Causa perplexidade o modo de produção e divulgação de notícias sem a devida comprovação oficial. A publicação de fake news pode caracterizar o crime de difamação e por isso é fundamental que o Ministério Público apure o que de fato ocorreu e se houve motivação política”, explica o deputado.

A fake news foi levada ao ar pela CNN e dizia que a estatal russo-ucraniana Antonov teria deixado de investir US$ 50 bilhões no Brasil em razão de declarações do presidente Lula (PT). O governo paulista ajudou a dar ar de verdade à mentira.

