Em vídeo, Monark pede "compreensão" após defender existência do nazismo: "estava bêbado"

247 - O apresentador do Flow Podcast Monark pediu um "pouco de compreensão" após repercussão negativa de sua fala em entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), na qual ele defendeu a legalização de partidos nazistas no Brasil e a liberdade de expressão para este grupo.

“São quatro horas de conversa. Eu estava bêbado. Fui insensível. Errei na forma como me expressei. Dá a entender que eu defendo coisa abomináveis, é uma merda Errei pra caralho”, afirmou.

“Eu peço compreensão de vocês e desculpas para a toda a comunidade judaica. Não queria ser insensível, não foi minha intenção. E convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal.

Após sua declaração, o Flow Podcast perdeu patrocinadores e contratos, foi alvo de críticas nas redes sociais e teve programação prejudicada com o cancelamento de entrevistas por convidados.

É não é que depois de defender organização política de nazistas no Flow Podcast o Monark meteu um "foi mal eu tava bêbado"?



Não basta passar pano pra nazi, ainda tem de ser covarde e negar tudo que disse. pic.twitter.com/dqBrqFRsUD — William De Lucca (@delucca) February 8, 2022

