Folha comemora minoria favorável a privatizações no Brasil

247 - A manchete da Folha de S. Paulo neste domingo de Páscoa (9) mostra a comemoração do jornal adepto do neoliberalismo pelo "salto" no número de brasileiros favoráveis à privatização de empresas e serviços públicos nos últimos seis meses.

O título "Apoio à privatização dá salto e chega a 38% da população, diz Datafolha" no entanto, esconde o fato de que a maioria do povo brasileiro é contra a entrega das empresas do país ao capital privado - número que englobou 45% dos entrevistados.

O próprio jornal, ao longo do texto, deixa claro que "apesar de mais brasileiros aprovarem as privatizações [em comparação à ultima pesquisa, de setembro de 2022], não há apoio ou rejeição majoritários, revelando que a opinião sobre o assunto ainda não está cristalizada".

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 cidades entre 29 e 30 de março, e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

