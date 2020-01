Glenn sobre Felipe Moura no Roda Viva: Moro vai ter alguém para massagear seu pescoço, costas e pés

Diretor do The Intercept, que não foi convidado para entrevistar Sergio Moro no programa mesmo tendo sido responsável pela Vaza Jato, debocha da "entrevista" que Felipe Moura Brasil, diretor da Jovem Pan, fará edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald, diretor do The Intercept Brasil, ironizou a inclusão do nome de Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, na bancada de entrevistadores do Roda Viva na próxima segunda-feira 20, que terá o ministro da Justiça, Sergio Moro, como convidado.

"Tão bom que Felipe Moura Brasil foi convidado ao Roda Viva para 'entrevistar' Sergio Moro. Sei o quão cansativo pode ser entrevistado ao programa e é bom que Moro vai ter alguém para massagear seu pescoço, costas e pés quando o ministro estiver cansado", ironizou Glenn.

A equipe do Roda Viva divulgou nesta quarta-feira 15 os nomes dos entrevistadores da próxima edição, quando a jornalista Vera Magalhães estreará como apresentadora. Mesmo após uma forte campanha nas redes sociais e a cobrança do próprio Glenn Greenwald, o The Intercept não foi convidado a participar.

O site foi responsável pela divulgação da série de reportagens sobre o vazamento de conversas entre autoridades da Lava Jato, como procuradores da força-tarefa do Ministério Público do Paraná e o próprio ex-juiz Sergio Moro, então na 13a Vara de Curitiba.