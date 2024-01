Globo corrige erro de Daniela Lima e diz que PF não apreendeu computador da Abin com Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Está incorreta a informação divulgada inicialmente pela jornalista Daniela Lima, da GloboNews, e pelo portal de notícias G1 de que a Polícia Federal (PF) teria apreendido um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com o vereador Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis (RJ), informou o mesmo portal no fim da tarde desta segunda-feira (29).

A PF cumpriu novos mandados de busca e apreensão em continuidade à Operação Vigilância Aproximada. A corporação busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Um dos alvos é o filho de Jair Bolsonaro. A PF também realizou buscas e apreensões no Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Formosa/GO e Salvador/BA.

continua após o anúncio

Em Salvador, a PF encontrou 10 celulares, três computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, que era era assessor do ex-diretor da agência e atual deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: