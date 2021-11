Hildegard Angel sobre ausência de Lula na mídia: “imprensa brasileira vai entrar para os livros como a pior do mundo”

Jornalista criticou a falta de cobertura da viagem do ex-presidente Lula pela Europa. Nos últimos dias, ele se encontrou com as lideranças políticas mais importantes da Alemanha, entre elas o futuro chanceler, Olaf Scholz edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Hildegard Angel criticou a imprensa brasileira pela falta de cobertura da viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Europa. Nos últimos dias, Lula se encontrou com diversas lideranças políticas importantes na Alemanha, entre elas o futuro chanceler, Olaf Scholz , que fez elogios ao ex-presidente após o encontro.

“A imprensa brasileira dos últimos 16 anos (Mensalão pra cá) vai entrar para os livros de jornalismo internacionais como a pior do mundo! Como apagar e invisibilizar o maior líder político do Brasil? Lula na Europa, premiado, homenageado pelos chefes de estado e nossa mídia muda!”, postou Hildegard no Twitter.

O encontro ocorreu na sexta-feira (12). Apenas na noite deste sábado (13) a Folha de S.Paulo reproduziu uma reportagem da agência alemã Deutsche Welle destacando o elogio de Scholz a Lula. “Acontecimento importante sobre o primeiro colocado nas pesquisas é notícia. O outro personagem é só o cara que venceu a eleição alemã. Ñ há como negar a notícia. Bom que a Folha seguiu o próprio manual”, comentou o jornalista Xico Sá.

PUBLICIDADE

“Ao tentar invisibilizar Lula, que lidera todas as pesquisas presidenciais e pode vencer as eleições em primeiro turno, os jornais da mídia corporativa demonstram falta de profissionalismo e falta de respeito com o público – o que vem provocando queda progressiva de leitores”, comentou o jornalista Leonardo Attuch em artigo no 247 .

A imprensa brasileira dos últimos 16 anos (Mensalão pra cá) vai entrar para os livros de jornalismo internacionais como a pior do mundo!

Como apagar e invisibilizar o maior líder político do Brasil? Lula na Europa, premiado, homenageado pelos chefes de estado e nossa mídia muda! PUBLICIDADE November 14, 2021





Acontecimento importante sobre o primeiro colocado nas pesquisas é notícia. O outro personagem é só o cara q venceu a eleição alemã. Ñ há como negar a notícia. Bom q a @folha seguiu o próprio manual https://t.co/CdJ5FZlciw PUBLICIDADE November 14, 2021