Na CNN, Alexandre Garcia é desmentido ao vivo após defender "tratamento precoce" e Prevent Senior (vídeo)

247 - O jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, em participação no quadro da CNN Brasil "Liberdade de opinião", foi desmentido ao vivo nesta sexta-feira (24) após defender novamente o suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19. Garcia ainda saiu em defesa da Prevent Senior, investigada pela CPI da Covid por, de acordo com acusações, manipular números de mortos e internados em decorrência do coronavírus.

O jornalista e comentarista político disse que o "tratamento precoce" e o ‘kit Covid’, utilizados pela Prevent Senior, teriam salvado milhares de vidas.

A jornalista Elisa Veeck, que conduz o quadro, destacou que as alegações de Garcia não têm base científica.

“Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui neste fim do quadro de hoje, a CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção, com o uso de máscaras e a vacinação, são as únicas maneiras de combater a pandemia", disse Elisa.

Na quinta-feira, o nome de Alexandre Garcia se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Na ocasião, internautas cobravam a CNN pela demissão do funcionário.

E a CNN que teve que desmentir novamente o Alexandre Garcia depois do quadro liberdade de opinião? pic.twitter.com/YlexfodQs7 — Luiz Carlos 🦚 (@LuizCarlosPavao) September 24, 2021

