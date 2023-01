Redes sociais batem duro na Folha e dizem que o jornal 'apoia o crime'

Apoie o 247

247 - Internautas deixaram a expressão "Folha apoia o crime" no Trending Topic (tópico de tendência) no Twitter. Usuários das redes sociais criticaram a capa do jornal Folha de S.Paulo após a foto sinalizar um tiro no peito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A Folha deveria responder ao processo de incitação ao crime!", escreveu uma pessoa.

Uma usuária disse que "todo cuidado é pouco, porque a Folha apoia o crime". "Pelo menos é o que a capa criminosa de hoje mostra".

De acordo com outro perfil, "a capa da Folha nos faz entender a ascensão e a extensão de fascistas como Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, e o bobo da corte militar - Bolsonaro".

Mais cedo, internautas já haviam repudiado a capa do jornal.

Por causa dessa capa asquerosa, a Folha deveria responder ao processo de incitação ao crime!



FOLHA APOIA O CRIME pic.twitter.com/WSTb4LmyMc — Vitor Henrique 1️⃣3️⃣ 🇧🇷🥰👍🏾 (@VitorHe2627) January 19, 2023





Uma vez golpista, sempre golpista e nesse caso, todo cuidado é pouco, porque a FOLHA APOIA O CRIME. Pelo menos é o que a capa criminosa de hoje mostra. @folha terrosrista! pic.twitter.com/l4MIqC3pLn — Selma Regina (@SelmaRe15100467) January 19, 2023

A capa da Folha nos faz entender a ascensão e a extensão de fascistas como Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, e o bobo da corte militar - Bolsonaro.

Nunca foi por acaso. Sempre teve a anuência da imprensa, o que nos envergonha mais.🤮

FOLHA APOIA O CRIME pic.twitter.com/2KE8lgEb5E — Os Brizolistas #Lula13 (@OsBrizolistas) January 19, 2023





