Rotas que levam ao Facebook sumiram, dizem especialistas

O chamado BGP, protocolo de roteamento da internet que direciona usuários às aplicações do Facebook, parou de entregar conteúdo ao endereço da plataforma edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As rotas que levam para o endereço do Facebook na internet teriam desaparecido, segundo relatou o jornalista Sérgio Spagnuolo do Núcleo. Esse teria sido o motivo da pane nas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp.

“O chamado BGP, protocolo de roteamento da internet que direciona usuários às aplicações do Facebook, parou de entregar conteúdo ao endereço da plataforma. BGP seria o equivalente a um sistema de trânsito que faz o tráfego em uma cidade funcionar”, afirmou.

O presidente-executivo da CloudFlare, empresa de distribuição de conteúdo, afirmou no Twitter que "nada sugere" que os problemas na rede do Facebook foram parte de um ataque.

PUBLICIDADE

"A explicação mais provável é que as rotas de internet da companhia (BGP) foram retiradas por engano durante a manutenção", disse.

De acordo com Spagnuolo, “outra indicação desse mesmo problema é que, nesta manhã, algum evento ainda não esclarecido provocou a revogação de registros digitais da empresa. Se o BGP é o sistema de trânsito, esses registros são o cadastro e as direções de como chegar a um endereço online”.

PUBLICIDADE

A recuperação do Facebook deve ser lenta e gradual, de acordo com o vice-presidente da CloudFlare, Dane Knecht.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE