"Símbolo da submissão", diz Sergio Amadeu sobre comportamento do governo Bolsonaro com Elon Musk

247 - Professor da Universidade Federal do ABC (SP), Sergio Amadeu, pesquisador de redes digitais, criticou nesta sexta-feira (20) o encontro de Jair Bolsonaro (PL) com o bilionário sul-africano Elon Musk - o empresário fechou, em abril, um acordo para a compra do Twitter por US$ 44 bilhões.

"Grotesco. Símbolo da submissão. O Ministro das Comunicações fala em inglês para a plateia brasileira ao saldar Ellon Musk. Em qualquer pais do mundo, o apresentador falaria na sua própria língua", escreveu o estudioso no Twitter.

"Bolsonaro quer se fazer moderninho ao lado de Musk. @elonmusk que se diz um homem da ciência veio apoiar o presidente que cortou 80% do orçamento da Ciência e Tecnologia no Brasil. Bolsonaro fala em monitorar desmatamento, mas cortou 32% dos recursos do INPE", acrescentou.

Após chegar no Brasil, o empresário afirmou estar "super animado" para fazer o monitoramento ambiental da Amazônia, que terá suas riquezas na mira de um estrangeiro.

Bolsonaro também ofereceu ao empresário a base de Alcântara (MA), para serve para o lançamento de foguetes.

Internautas criticaram a reunião dos dois. O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), por exemplo, destacou que a 'extrema direita americana está interferindo nas eleições brasileiras'. Jornalistas como Cynara Menezes e George Marques, e artistas como a cantora Zélia Duncan também se pronunciaram no Twitter.

