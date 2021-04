Tereza Cruvinel: ignorante, Cláudio Humberto ofende a História ao atacar Lula

Por Tereza Cruvinel

Encerrada a entrevista de Lula com Reinaldo Azevedo, a Bandnews colocou no ar, para comentá-la, o jornalista Cláudio Humberto, um antilulista doentio. Foi não apenas uma grosseria, colocar alguém para atacar o visitante quando este já não estava lá para se defender ou responder. Acusando Lula de ter mentido durante toda a entrevista, Claudio Humberto é que disse muitas mentiras, uma inclusive que ofende a História. E ofendeu, de quebra, o próprio entrevistador.

Sim, porque embora tenha dito que o melhor da entrevista foi o entrevistador, em verdade ele desqualificou Reinaldo ao dizer que ele engoliu mentiras de Lula. Ora, um bom entrevistador não deixa o entrevistador mentir impunemente.

Claudio Humberto disse existir um caminhão de provas contra o ex-presidente, trombando com Reinaldo, que disse ter lido a sentença de Moro e não ter encontrado nenhuma prova no caso triplex. Disse ainda o ex-porta voz de Collor que Lula precisa ainda responder a muitos processos por corrupção e lavagem de dinheiro para tornar-se elegível. Sinal de que não está entendendo nada da questão jurídica em curso. Lula está elegível hoje, visto que as duas sentenças que o enquadraram na lei da ficha limpa, a do triplex e a do sítio de Atibaia, hoje estão anuladas.

Mas a mentira que ofende a Historia foi a de que Lula mentiu ao dizer que negociou com o ex-presidente Bush, dos Estados Unidos, a criação do G-20. O G-20 foi criado em 1999, é muito anterior aos governos do PT, não tem nada a ver com governos do PT, disse Humberto.

Ele confunde o G-20 comercial, também chamado de financeiro, grupo criado de fato em 1999, depois daqueles crises do capitalismo que envolveram México, Rússia e outros países, afetando inclusive o Brasil. Reúne ministros das finanças e presidentes de bancos centrais das 20 maiores economias globais para uma governança que evite crises sistêmicas.

Outra coisa é o G-20 dos países em desenvolvimento, que depois virou G-21 e G20+, por conta de novas inclusões. Lula, bem como o então chanceler Celso Amorim, tiveram papel relevante nesta construção institucional que deu mais mais voz, influência e unidade de ação aos países emergentes. Foi criado em 20 de agosto de 2003, em Genebra, durante a fase final da preparação para a 5ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Cancún, entre 10 e 14 de setembro de 2003.

O G20 consolidou-se como interlocutor essencial nas negociações agrícolas globais, uma vez que seus integrantes ainda respondem hoje por 26% de todas as exportações mundiais do setor, destacando-se pela capacidade de traduzir os interesses de seus membros em propostas concretas.

Deixa de ser ignorante, Claudio Humberto.

