The Guardian, principal jornal britânico, dá espaço à 'farra do viagra' no 'governo imbrochável' de Bolsonaro

247 - O maior jornal da Inglaterra, o The Guardian, noticiou nesta terça-feira (12) "a farra do Viagra”, escândalo da compra de 35 mil comprimidos de citrato de sildenafila, medicamento comumente utilizado para o tratamento de disfunção erétil, pelas Forças Armadas, que têm Jair Bolsonaro (PL) como comandante em chefe.

Segundo a reportagem, “observadores políticos qualificaram a 'farra do Viagra’ dos militares como uma vergonha para um presidente populista que frequentemente se vangloria de sua suposta virilidade, referindo-se a si mesmo como 'imbrochável'", diz o Guardian.

O periódico britânico também destaca que parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro “estão exigindo respostas após a revelação de que as Forças Armadas do país compraram dezenas de milhares de pílulas para impotência”. Ao todo, as Forças Armadas compraram mais de 30 mil comprimidos da droga.

Nesta quarta-feira (13), Bolsonaro tentou minimizar a repercussão em torno do escândalo e afirmou que "com todo o respeito, isso é nada. A quantidade para o efetivo das três Forças, obviamente, muito mais usado pelos inativos e pensionistas".

