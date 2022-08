Twitter NÃO suspendeu conta de Michelle Bolsonaro por preconceito religioso

Apoie o 247

ICL

247 - Ao contrário do que foi divulgado em alguns portais de notícias e nas redes sociais, nesta terça-feira, 9, a conta de Michelle Bolsonaro não foi suspensa pelo Twitter por preconceito religioso.

O motivo é: o perfil suspenso (@MiBolsonaro) não era de Michelle. Uma captura de tela de abril de 2022, obtida através do site web.archive.org , demonstra que o perfil era “NÃO oficial”.

Muita gente compartilhando que o Twitter da Michelle Bolsonaro foi derrubado. Não foi



O perfil "@MiBolsonaro" era uma conta NÃO oficial. E a postagem dela foi no Instagram pic.twitter.com/u28jOvUUXh CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 9, 2022

Ademais, a postagem preconceituosa e racista de Michelle contra as religiões de matriz africana e contra ao ex-presidente Lula (PT) foi feita no Instagram, e não no Twitter – rede social que ela não usa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.