A pedido de Lula, Celso Amorim visitará a Ucrânia

247 - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, afirmou que, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil vai enviar o ex-chanceler Celso Amorim à Ucrânia, atualmente assessor especial da Presidência, à Ucrânia.

"O presidente Lula determinou e me orientou que dissesse que o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, que esteve na Rússia, vai visitar a Ucrânia", disse Macêdo a jornalistas em Portugal.

"Respeitamos a posição do continente europeu, dos países que estão de alguma forma no conflito. Mas a posição do Brasil é de neutralidade, por uma razão muito simples: se o Brasil tomar partido, perde a autoridade política de juntar pares e países para encontrar um caminho para a paz. Esse é o sentimento do presidente Lula e essa é a tradição do Brasil. Defendemos a soberania dos países e a autodeterminação dos seus povos", acrescentou.

O presidente Lula tem cobrado mais iniciativa dos Estados Unidos e de países europeus no sentido de negociar o fim da guerra na Ucrânia, ocupada por tropas da Rússia.

No começo desta semana, o porta-voz de segurança nacional do governo norte-americano, John Kirby, disse que o "Brasil está repetindo a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos".

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, discordou da posição emitida pelo representante dos EUA. O chanceler afirmou não saber como o norte-americano "chegou a essa conclusão".

Na última segunda (17), Lula teve um encontro em Brasília (DF) com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. O chanceler russo agradeceu aos pedidos do presidente pela criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra.

Lavrov fez um convite ao presidente brasileiro para visitar o país euroasiático, governado pelo presidente Vladimir Putin.

O governo ucraniano também convidou Lula para ir a Kiev.

