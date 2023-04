Lavrov agradece Brasil por contribuir para solução do conflito na Ucrânia

Chanceler russo disse ainda que a Rússia vai se manifestar a favor da participação do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU edit

BRASÍLIA (Reuters) - O chanceler russo, Sergey Lavrov, agradeceu o Brasil nesta segunda-feira pela contribuição para a solução do conflito na Ucrânia, comentário que vem em meio aos repetidos pedidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra.

Em declaração à imprensa após reunião com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, em Brasília, Lavrov disse ainda que a Rússia vai se manifestar a favor da participação do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

