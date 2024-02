Brasileira mente ao dizer que o governo Lula não prestou auxílio aos afetados pelo conflito em Gaza

Usada pelo chanceler de Israel como munição contra o presidente Lula, Rafaela Triestman mentiu sobre a atuação do governo diante do conflito edit

247 - Usada pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, como munição contra o presidente Lula (PT), que comparou o massacre do povo palestino por Israel ao Holocausto, a brasiliera Rafaela Triestman mentiu sobre a atuação do governo diante do conflito.

Ela afirmou que o governo Lula não prestou auxílio às famílias brasileiras após o início da escalada do conflito, em 7 de outubro, o que não é verdade. O governo do Brasil executou a mais rápida e exitosa repatriação de brasileiros em Israel e também resgatou compatriotas na Faixa de Gaza. Foram 12 voos de repatriação e 1.556 brasileiros resgatados das zonas de conflito. Lula, ainda em outubro, também conversou com brasileiros e israelenses que integram o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos.

Além disso, o presidente brasileiro conversou por diversas vezes com autoridades árabes na tentativa de conseguir estabelecer um cessar-fogo na região. Na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, os representantes brasileiros propuseram uma resolução pelo fim das hostilidades entre Israel e Hamas. O texto, apesar de aprovado pela maioria, foi vetado pelos Estados Unidos, aliados de Israel.

