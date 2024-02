Chanceler de Israel volta a atacar Lula e o acusa de querer separar os povos brasileiro e israelense

Apoie o 247

247 - Depois de declarar o presidente Lula (PT) 'persona non grata' em Israel por ter comparado o massacre do povo palestino pelas forças israelenses ao Holocausto e de ter usado uma brasileira para atacar o líder do Brasil, o ministro das Relações Exteriores de Benjamin Netanyahu, Israel Katz, voltou a utilizar o X, antigo Twitter, para ofender Lula.

Desta vez, Katz acusou o presidente de querer separar os povos brasileiro e israelense. "Ninguém vai separar nosso povo – nem mesmo você, Lula", publicou.

Fato é que o genocídio promovido por Israel na Faixa de Gaza vem sendo cada vez mais condenado pelos quatro cantos do mundo. Na reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, sediada no Rio de Janeiro, importantes avanços foram alcançados no que diz respeito ao caso. Uma unanimidade emergiu em torno da necessidade de estabelecer finalmente um Estado Palestino como parte fundamental do caminho em direção à paz no Oriente Médio, plano ao qual Israel se opõe.

