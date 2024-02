Chanceler israelense se alia a Bolsonaro para atacar Lula

Apoie o 247

247 - O chanceler israelense, Israel Katz, utilizou a presença de bandeiras de Israel no ato convocado por Jair Bolsonaro (PL), realizado no domingo (25), em São Paulo, para voltar a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em função da declaração em que o mandatário brasileito comparou o massacre de civis palestinos ao Holocausto.

“Muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar", escreveu Katz nas redes sociais, de acordo com a Folha de S. Paulo. Katz, que é membro do Likud, partido da direita israelense, ao qual também pertence o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem feito publicações e ataques diários ao governo do presidente Lula em função das críticas ao massacre do povo palestino. >>> Chanceler de Israel volta a atacar Lula e o acusa de querer separar os povos brasileiro e israelense

Durante o ato na Avenida Paulista, Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores e negou envolvimento no planejamento de um golpe de Estado que vem sendo investigado pela Polícia Federal. Na manifestação, ele escolheu a bandeira de Israel como o primeiro aceno ao público em cima do trio elétrico em que discursou.

