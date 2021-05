Cidades do exterior já têm atos contra Bolsonaro

Manifestantes do exterior, como os de Londres, já exibem cartazes lembrando as mais de 450 mil vítimas fatais da Covid-19 no Brasil edit

247 - Locais do exterior como Londres, na Inglaterra, e Berlim, na Alemanha, já têm protestos contra o governo Jair Bolsonaro, chamado de genocidade. Manifestantes fora do Brasil também lembram as mais de 450 mil vidas perdidas por causa da pandemia no País.

As manifestações contra Jair Bolsonaro acontecem neste sábado (29) em mais de 200 cidades em todas as regiões do Brasil.

