Depois da Argentina, Irã pede formalmente adesão ao BRICS

Agência Tasnim - O Irã se candidatou ao grupo das cinco principais economias emergentes --Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, disse um porta-voz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, que a República Islâmica apresentou seu pedido de adesão ao BRICS.



Uma série de consultas foi realizada a esse respeito, acrescentou Saeed Khatibzadeh.

Ele disse que embora o BRICS não seja um tratado ou um acordo internacional, ele se baseou em um mecanismo muito criativo com aspectos amplos.



O porta-voz observou que os membros do BRICS representam 30% da produção bruta mundial e 40% da população mundial.



Ele expressou esperança de que a adesão do Irã ao BRICS resultaria em “valores agregados” para ambos os lados.



Falando em uma cúpula virtual do Fórum Empresarial do BRICS, que contou com a presença dos principais líderes do grupo na sexta-feira, 24, o presidente iraniano Ebrahim Raisi expressou a disposição do país em compartilhar suas vastas capacidades e potenciais para ajudar o BRICS a atingir seus objetivos.

