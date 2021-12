Eleição no Chile: Sting e Peter Gabriel declaram apoio a Boric

Gabriel Boric é de esquerda e disputa contra José Antonio Kast, de extrema direita, a presidência do Chile no próximo domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os músicos ingleses Peter Gabriel, ex-Genesis, e Sting, ex-The Police, declararam apoio ao candidato Gabriel Boric nas eleições presidenciais chilenas. Boric é de esquerda e disputa contra José Antonio Kast, de extrema direita.

“Há décadas apoiamos os direitos humanos do povo chileno e sua campanha por justiça e responsabilidade pelos responsáveis ​​pelo 'desaparecimento' de milhares de seus compatriotas, homens e mulheres, durante os dias sombrios da ditadura de Pinochet”, destaca o texto assinado pelos músicos.

"O que mais nos preocupa é que as conquistas tangíveis alcançadas desde a restauração da democracia, há mais de 30 anos, possam ser perdidas se um defensor e apologista absoluto dos abusos do ex-ditador for escolhido."

PUBLICIDADE

“Vote pela esperança e por um futuro em que os direitos humanos tenham um lugar de destaque em uma nova constituição”, acrescenta o documento.

“Compreendemos os temores que levaram à eleição de muitos líderes populistas. Mas gostaríamos de perguntar se esses líderes realmente deram a seus países o que você sonha para o Chile. Não sabemos o que temos até que acabe”, encerra.

PUBLICIDADE

A candidatura de Gabriel Boric recebeu o apoio de várias personalidades internacionais, como os atores Pedro Pascal, Viggo Mortensen, Gael García Bernal, o músico C Tangana, além de intelectuais como Naomi Klein, o filósofo Slavoj Zizek, o lingüista Noam Chomsky, o ex-líder do Partido Trabalhista inglês Jeremy Corbyn, entre outros.

Os dois candidatos, no entanto, estão empatados entre eleitores prováveis, às vésperas do polarizado segundo turno da eleição do país no próximo domingo, segundo uma pesquisa da a consultoria AtlasIntel.

PUBLICIDADE

Kast, que levou uma maioria parcial no primeiro turno em 21 de novembro, tem 48,5% das intenções de votos, à frente de Boric, com 48,4%. No primeiro turno, Kast, um parlamentar conservador, teve 27,9% dos votos, e Boric, 25,8%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: