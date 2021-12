Kast e Boric estão empatados às vésperas de 2º turno da eleição no Chile, diz pesquisa

Apoie o 247

ICL

SANTIAGO (Reuters) - O candidato presidencial chileno de extrema-direita José Antonio Kast e o esquerdista Gabriel Boric estão empatados entre eleitores prováveis, às vésperas do polarizado segundo turno da eleição do país no próximo domingo, segundo uma pesquisa vista pela Reuters nesta quinta-feira.

Kast, que levou uma maioria parcial no primeiro turno em 21 de novembro, tem 48,5% das intenções de votos, à frente de Boric, com 48,4%, segundo uma pesquisa com 2.218 potenciais eleitores conduzida pela consultoria AtlasIntel.

Quando votos não válidos são retirados da conta, cada candidato fica com 50% dos votos.

PUBLICIDADE

Pouco mais de 15 milhões de chilenos podem votar nas eleições de domingo. No primeiro turno, Kast, um parlamentar conservador, teve 27,9% dos votos, e Boric, 25,8%.

As primeiras pesquisas de opinião após o primeiro turno favoreceram o político de esquerda e ex-líder de movimento estudantil Boric em vários pontos, mas essa vantagem foi reduzida nos últimos dias.

PUBLICIDADE

Em uma pesquisa anterior da AtlasIntel, que entrevistou 2.692 prováveis eleitores no começo de dezembro, Boric liderava com 41% contra 38,7% de Kast, ou por 51,5% contra 48,5% de Kast considerando apenas votos válidos.

PUBLICIDADE