Gabriel Boric,da esquerda, e José Antonio Kast, da ultradireita, disputarão o segundo turno no Chile

247 - O primeiro turno das eleições presidenciais chilenas é liderado pelo ultradireitista José Antonio Kast, com 1.908.199 votos e Gabriel Boric, da esquerda, com 1.759.665 votos. Ambos se enfrentarão no segundo turno, em 19 de dezembro.

Por sua vez, a candidata da coligação Novo Pacto Social, Yasna Provoste, obtém 11,64 por cento (795.497 votos), enquanto Sebastián Sichel (868.160 votos) e Franco Parisi (879.667) obtêm 12,71 e 12,88 por cento dos votos, respetivamente.

O presidente do país, Sebastián Piñera, parabenizou Boric e Kast por terem passado ao segundo turno.

Gabriel Boric, afirmou que é necessário "trabalhar pela unidade dos democratas". O candidato da esquerda acrescentou que os progressistas vieram a essa batalha para serem "porta-vozes da esperança". E reafirmou suas bandeiras de justiça e dignidade.

Por sua vez, o candidato da extrema-direita, defensor da ditadura de Pinochet, José Antonio Kast, agradeceu o apoio dos militantes nesta jornada, “este é um caminho que valeu a pena, representamos milhões de chilenos que olham para o futuro com esperança”, disse.

“Obrigado por apoiar o projeto, agradeço a cada chileno que confiou em nós", disse Kast, que reafirmou seu conservadorismo ao defender a necessidade de reduzir o Estado e fortalecer a polícia e as forças armadas.

Os partidos Socialista e Democrata Cristão, já sinalizaram que o segundo turno apoiarão a candidatura de Boric.

