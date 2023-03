Flórida não vai extraditar Trump, diz governador após indiciamento

Promotores procuraram a equipe jurídica de Trump para “arranjar uma rendição” e uma audiência no tribunal, prevista para a próxima semana edit

RT - O principal rival potencial de Donald Trump para a indicação presidencial do Partido Republicano em 2024, o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticou o promotor da cidade de Nova York por trás da acusação criminal do ex-presidente.

“A Flórida não ajudará em um pedido de extradição, dadas as circunstâncias questionáveis ​​em questão com esse promotor de Manhattan apoiado por Soros e sua agenda política”, disse DeSantis em um tweet na quinta-feira.

Até agora, não houve relatos de possíveis pedidos de extradição, já que um porta-voz do escritório do promotor distrital de Manhattan disse à AP que os promotores procuraram a equipe jurídica de Trump para “arranjar uma rendição” e uma audiência no tribunal, prevista para a próxima semana.

>>> Indiciado, Trump denuncia ‘perseguição política’

DeSantis disse anteriormente que não se envolveria no caso “de forma alguma”, indicando que não tentaria ajudar a bloquear a extradição do morador da Flórida para Nova York, mas agora ecoou a crença de Trump de que o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, “ é esticando a lei para atingir um oponente político”.

“A armação do sistema jurídico para promover uma agenda política vira o estado de direito de cabeça para baixo. É antiamericano”, acrescentou DeSantis.

Trump não revelou seus próximos passos, mas alertou em um post no Truth Social que esta “caça às bruxas vai sair pela culatra massivamente contra Joe Biden”, enquanto seu advogado Joe Tacopina prometeu “lutar vigorosamente contra esta acusação política no tribunal”.

