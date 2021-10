No G20, Bolsonaro destaca vacinação no Brasil, mas é o único chefe de Estado que não se imunizou

No evento internacional, Bolsonaro destacou o "programa extensivo e eficiente de vacinação", mas quando no Brasil, espalha desinformação sobre os imunizantes contra Covid-19 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro discursou na manhã deste sábado (30) em Roma, na Itália, na reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. O tom adotado pelo governante brasileiro foi muito diferente do que ele utiliza no Brasil.

Em declarações corriqueiras no país, Bolsonaro costuma minimizar a pandemia de Covid-19, priorizar a economia em detrimento da saúde da população e duvidar da eficácia das vacinas contra a doença.

No G20, no entanto, Bolsonaro destacou o "programa extensivo e eficiente de vacinação" no Brasil. "No Brasil, mais da metade da população nacional já está plenamente imunizada de forma voluntária. Mais de 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, aplicamos mais de 260 milhões de doses, das quais mais de 140 milhões foram produzidas em território nacional".

PUBLICIDADE

Apesar de aparentemente valorizar a ciência em sua fala no evento, Bolsonaro é o único chefe de Estado do grupo que ainda não se vacinou. Recentemente ele deu mais uma prova de que não abandona seu negacionismo. Em live, o chefe do governo federal espalhou desinformação ao relacionar as vacinas contra Covid-19 ao desenvolvimento de Aids.

Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE