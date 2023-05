Polícia de Londres prende 52 manifestantes antimonarquia

Apoie o 247

247 - Dezenas de pessoas foram presas durante a coroação do rei britânico Charles III, incluindo o líder de um importante grupo antimonarquia, informa a BBC.



A Polícia Metropolitana de Londres disse que 52 prisões foram executadas por uma série de motivos, e que todas as pessoas permanecem sob custódia policial.



A prisão de manifestantes antimonarquia no início do dia foi rotulada como "alarmante" por grupos de direitos humanos.



A polícia disse que têm o dever de intervir "quando o protesto se torna criminoso e pode causar sérias perturbações".

Antes do início da coroação, o chefe do grupo de campanha antimonarquia Republic, Graham Smith, foi preso em um protesto em Trafalgar Square.

Centenas de manifestantes vestidos de amarelo se reuniram entre as multidões que se alinharam na rota da procissão no centro de Londres para se destacar daqueles vestidos de vermelho, branco e azul, e segurar cartazes dizendo "Não é meu rei".

O Republic prometeu montar o maior protesto contra um monarca britânico na história moderna e os manifestantes vaiaram quando Charles e a rainha Camilla se dirigiram para a Abadia de Westminster e quando o serviço foi transmitido publicamente em alto-falantes.

Protestos também ocorreram em Glasgow, na Escócia, e Cardiff, no País de Gales, com participantes segurando cartazes dizendo: "Abolir a monarquia, alimentar o povo". Nas redes sociais, muitos contrastaram a crise do custo de vida com a pompa e a ostentação.

Na Grã-Bretanha, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas ainda apoia a família real, mas há uma tendência de longo prazo de declínio desse apoio.



Uma pesquisa da empresa YouGov no mês passado revelou que 64% das pessoas na Grã-Bretanha disseram ter pouco ou nenhum interesse na coroação. Entre os de 18 a 24 anos, o número subiu para 75%.(Com Reuters).

